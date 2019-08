Masina BMW confiscata in vama. A vrut sa intre cu autoturismul in tara desi avea permisul suspendat - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politistii de frontiera galateni efectueaza cercetari cu privire la doi barbati, care au savarsit infractiuni la regimul juridic al circulatiei rutiere in zona de competenta. In data de 27 august a.c., in jurul orei 00.30, pe timpul desfasurarii unei misiuni specifice de supraveghere si control, un echipaj al politiei de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Foltesti – I.T.P.F. Iasi, a oprit pe comunicatia DJ 242, in localitatea de frontiera Viile, judetul Galati, un autoturism marca BMW, inmatriculat in Marea Britanie, condus de cetateanul roman P.I., in varsta de 28 de ani, domiciliat in judetul Galati. Cu ocazia efectuarii controlului, conducatorul auto a prezentat o dovada inlocuitoare pentru permisul de ...