Masina de politie, accident in timpul unei urmariri. Un politist, ranit grav

Doi politisti au fost raniti, dupa ce s-au rasturnat cu masina in timpul unei urmariri. Incidentul grav s-a intamplat la Vadul Izei, in Maramures. Unul dintre politisti este ranit grav. "Pe DN 18, o autospeciala a Inspectoratului de Politie a judetului Maramarues, care se afla in urmarirea unui autoturism care nu a oprit la semnalele regulamentare efectuate de politisti, a fost implicata intr-un accident. Agentul politiei a pierdut controlul masinii si s-a rasturnat. In urma accidentului o politista a fost transportata la spital", a declarat Cecilia Gorzavu, purtator de cuvant ISU Maramures.