Masina de politie aflata in misiune, rasturnata intr-un sant. O politista a fost ranita / Europol catre Vela: Sa cumpere sicrie daca masini nu poate

Politisti de investigare a criminalitatii economice au facut, duminica dimineata, 21 de perchezitii, in judetele Mehedinti, Hunedoara, Timis, Prahova si in Capitala, vizand persoane care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5.500.000 de euro prin infractiuni de evaziune fiscala in domeniul reciclarii deseurilor.