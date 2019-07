Masina plonjata intr-un rau de cinci metri

masina rau google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In aceasta dimineata, un autoturism a plonjat la cinci metri de pe un pod in raul Lapus, din judetul Maramures. Conform informatiilor, soferul a pierdut controlul volanului, lovidand un stalp de beton, apoi gardul podului de peste rau. Autoturismul s-a rotit in aer si a cazut foarte aproape de apa. Din vehicul a fost scoasa o fetita. La fata locului a intervenit un echipaj de ambulanta si de Politie. Familia implicata in accident a fost transportata la spital pentru a primi ingrijiri. Din primele cercetari, politistii spun ca, din cauza neatentiei, soferul masinii cu volan pe dreapta a patruns pe contrasens si, inainte de podul de peste raul Lapus, a plonjat cu autoturismul pe malul stang al apei, de l ...