Mastile de protectie, obligatorii si in judetul Covasna, in spatiile deschise aglomerate, incepand de marti. Terasele si salile de jocuri se vor inchide la ora 23

Purtarea mastilor de protectie devine obligatorie in aer si in judetul Covasna. Incepand de marti, in pietele, statiile de autobuz si alte zone publice deschise aglomerate din judetul Covasna, masca de protectie devine obligatorie, iar terasele si salile de jocuri vor fi inchise dupa ora 23,00 masurile fiind dispuse luni de catre Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Covasna, pentru limitarea raspandirii noului coronavirus.