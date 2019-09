google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Operatia de mastopexie consta in redarea aspectului si volumului normal al sanilor cazuti. Aceasta se realizeaza prin ridicarea lor si, in anumite cazuri in care este necesar, ridicarea se asociaza cu introducerea unui implant. Exista mai multe tipuri de operatii de mastopexie, in functie de gradul de ptoza al sanilor (cat de mult este lasat sanul), toate insa implica incizii, mai lungi sau mai scurte, prin care se elimina pielea in exces. – mastopexia periareolara: este indicata pentru sanii cei mai putin ptozati, iar incizia se face doar in jurul areolei; prin aceasta procedura, sanii se ridica foarte putin (cca. 2 cm maxim) si este rar efectuata singura, ca atare; cel mai frecvent se asociaza cu introducerea unui implant ...