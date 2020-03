Masura de ultima ora luata de autoritati la ora 17:00

Autoritatile au luat o masura de ultim moment. Toate echipajele de politie din tara vor difuza Imnul Romaniei, incepand cu ora 17:00.

Europol a facut anuntul. Toti politistii vor difuza Imnul Romaniei in semn de multumire pentru romanii care respecta carantina. „In semn de multumire pentru romanii care respecta "carantina" si stau acasa, politistii vor difuza, in toata tara, la ora 17:00, imnul Romaniei in megafoanele rampelor de pe autospecialele de politie”.

Masura de urgenta luate de autoritati la ora 17:00

Autoritatile au transmis ca tara noastra se indreapta spre scenariul 4. In prezent, 1452 de romani sunt infectati, 139 de romani s-au vindecat, 25 sunt in stare grava.

Grupul de Comunicare Strategica a mentionat ca au fost inregistrate alte 160 de noi cazuri de imbolnavire. Din pacate, intre timp au fost inregistrati si trei morti, iar alti 25 se afla in stare critica la Terapiue Intensiva.

Pacientii nou confirmati au varsta cuprinsa intre 13 si 83 de ani.

La ATI, in acest moment, sunt internati 34 de pacienti, dintre care 25 in stare grava. Starea de sanatate a celorlalti pacienti este buna, stationara.

