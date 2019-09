Masura extrema a lui Razvan Cuc: Se muta pe șantier

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, afirmă că vrea să petreacă două zile pe săptămână pe şantierul autostrăzii Sebeş-Turda, loturile 1 şi 2, întrucât a constatat că în prezenţa sa mobilizarea constructorilor este mai bună. "La punctele unde mai trebuie insistat, aş fi vrut să văd o forfotă mai mare şi o mobilizare mai mare. Dar voi veni aici, repet, şi voi sta să văd exact cum lucrează. Două zile pe săptămână asta îmi propun să fac, să vin să stau pe şantier pe Sebeş-Turda", spune Cuc, potrivit news.ro

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, şi directorul general CNAIR s-au aflat, joi, pe şantierul Autostrăzii Sebeş - Turda, loturile 1 şi 2, pentru a verifica stadiul lucrărilor la cele două obiective de investiţii.

Răzvan Cuc a subliniat că ritmul lucrărilor poate fi intensificat, condiţiile meteo fiind favorabile, iar decalajele înregistrate anterior pot să fie recuperate pentru a se încadra în termenele de finalizare asumate de către constructori.

"Au avansat lucrările, dar într-un ritm destul de mic, din punctul meu de vedere, şi, în acest sens, cred că o să am o discuţie cu doamna prim-ministru şi o să-i solicit ca două zile pe săptămână, dacă îmi dă voie, să stau pe loturile astea, să văd exact cum se avansează cu mine la faţa locului. Văd că, de fiecare dată când vin pe şantier, parcă se animă, se energizează şantierul şi atunci o să fie o energie continuă pe tot parcursul săptămânii. Din această cauză o să vin două zile pe săptămână, să stau efectiv în şantier, să văd punctele unde se lucrează şi cum avansează fiecare constructor, cu atât mai mult cu cât vreau să mă ţin de promisiune, în sensul că ce mi-a promis constructorul, că la sfârşitul lunii decembrie, la sfârşitul anului, acest lot, lotul 1, va fi dat în circulaţie", a precizat Răzvan Cuc, citat înt-un comunicat de presă transmis de Ministerul Transporturilor.

În cazul lotului 2, Cuc a spus că, faţă de situaţia constatată în primăvară, în prezent constructorul a făcut progrese importante.

"Am văzut că s-au finalizat mare parte din structuri, ceea ce este îmbucurător, dar la fel trebuie să fie mult mai activi pe partea de terasamente ca să finalizeze. Este mult mai înapoiat lotul 2 faţă de lotul 1, tocmai de asta nici nu am marşat pe estimarea iniţială făcută de fostul director de la CNAIR, când introducea şi lotul 2 pentru a fi deschis la sfârşitul acestui an, dat în circulaţie", a declarat el.

Ministrul Răzvan Cuc a subliniat că va fi prezent două zile pe săptămână pe acest şantier.

"Asta nu înseamnă, acum, că trebuie să avem sute de utilaje într-un şantier doar de dragul de a le avea în şantier, ci să şi lucreze. La punctele unde mai trebuie insistat, aş fi vrut să văd o forfotă mai mare şi o mobilizare mai mare. Dar voi veni aici, repet, şi voi sta să văd exact cum lucrează. Două zile pe săptămână asta îmi propun să fac, să vin să stau pe şantier pe Sebeş-Turda", a spus Răzvan Cuc.

El a susţinut că atâta timp cât Guvernul României îşi îndeplineşte obligaţiile referitoare la plata, la timp, a lucrărilor executate, nu se mai acceptă niciun fel de derogare de la respectarea standardelor de calitate şi a termenelor asumate de către constructori.