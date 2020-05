Masura obligatorie de luni in intreaga Spanie

Autoritatile spaniole au anuntat ca purtarea mastilor de protectie va fi obligatorie in transportul public din intreaga tara, incepand de luni, 4 mai, ca o prima masura dupa relaxarea mai multor restrictii, potrivit BBC.

Prim-ministrul Pedro Sanchez a declarat sambata ca Guvernul spaniol va distribui sase milioane de masti, in principal in statiile de transport in comun si va acorda autoritatilor locale inca sapte milioane de masti de protectie.

Spania incepe sa relaxeze treptat masurile decise de pana acum, in contextul pandemiei Coronavirus. Adultii au putut iesi sa faca exercitii in aer liber sambata, pentru prima data in ultimele sapte saptamani. De asemenea, copiilor sub 14 ani li s-a permis sa iasa din case la mijlocul saptamanii trecute, distantarea fizica ramanand in vigoare. In Barcelona, alergatori si biciclisti au umplut falezele, iar surferii si alti iubitori de sporturi nautice s-au bucurat de valuri. In Madrid, biciclistii si skateboarderii s-au plimbat pe bulevardele late din oras, evitand benzile galbene puse de politie pentru a impiedica oamenii sa se stranga in zonele comune, precum parcurile.

Spania, una dintre cele mai grav lovite tari de pandemia de COVID-19, a impus din martie o carantina stricta, izoland la domiciliu cea mai mare parte a populatiei, care nu a avut voie sa iasa decat pentru activitati considerate esentiale. Activitatile sportive si plimbarile au fost interzise, in contextul in care autorittţile au facut eforturi sa stopeze raspandirea pandemiei si au incercat sa limiteze povara asupra sistemului sanitar.

Premierul spaniol Pedro Sanchez a cerut insistent populatiei sa respecte recomandarile referitoare la pastrarea distantei sociale, purtarea mastii de protectie si sa actioneze cu prudenta.

--

Speranta Anghel