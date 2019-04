Masura radicala. Primaria vine cu noi propuneri pentru mediu. Soferii cu masini poluante sunt vizati din nou! Se anunta revolutie!

trafic iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Municipalitatea ieseana a tinut sa lamureasca lucrurile legate de noile norme de poluare impuse masinilor in oras • Sefii din Palatul Roznovanu au aratat ca au fost lansate public mai multe propuneri privind traficul din oras, acestea urmand a fi supuse unor dezbateri publice • Soferii cu masini sub Euro 3 risca cel mai mult in urma acestor proiecte Autoritatile iesene au iesit la rampa pentru a prezenta noi aspecte ce tin de scoaterea de pe strazile din oras a autoturismelor cu grad ridicat de poluare. Dupa ce in spatiul public au aparut informatii care au alarmat mii de conducatori auto, sefii primariei au venit cu noi precizari. Conducerea municipalitatii a aratat ca au fost initiate ...