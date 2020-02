Masuri de carantina la Institutul "Marius Nasta"; interzis accesul vizitatorilor in spital

Managerul Institutului "Marius Nasta", Beatrice Mahler, a anunţat marţi că a instituit măsuri de carantină în contextul epidemiei de gripă şi a precizat că a fost înregistrat un consum extrem de mare de măşti de protecţie în luna februarie. "În primele trei săptămâni s-au consumat 13 mii de măşti, ceea ce depăşeşte cu mult consumul unei luni obişnuite, unde avem aproximativ 10 mii de bucăţi utilizate. De ieri am instituit măsuri de carantină în Institutul 'Marius Nasta' pentru aparţinători, pentru că cea mai mare problemă în acest moment este epidemia de gripă, care este prezentă şi care produce victime. Stocurile sunt mult diminuate şi, din păcate, solicitările pe care le-am făcut către producători nu răspund nici pe departe nevoilor pe care le are institutul în acest moment. Ni s-au promis 2.000 de măşti, care vor trebui să ajungă, sperăm noi, în cursul zilei de mâine. (..) Este interzis accesul vizitatorilor în spital. De ieri. De ce de ieri? Pentru că am constatat că este o utilizare crescută a produselor de protecţie şi trebuie să gestionăm cu mare grijă produsele pe care le avem şi să ne protejăm pacienţii. Este foarte important să nu ajungem în situaţia în care să nu avem aceste produse, pentru că în acel moment nu ne putem proteja pacienţii pe care îi avem internaţi. În luna februarie, consumul de măşti a fost extrem de mare", a declarat managerul la Parlament. Potrivit acesteia, în prezent sunt distribuite pe secţii aproximativ 2.000 de măşti. Mahler a menţionat că unitatea medicală dispune de 16.000 de halate, dezinfectanţi, săpun, însă măştile "sunt cea mai mare problemă în acest moment". Beatrice Mahler a explicat că masca trebuie purtată de o persoană bolnavă. "Nici într-un caz purtarea măştii de către persoanele sănătoase nu le asigură un grad de protecţie. Această escaladare a preţului şi a utilizării măştilor inclusive de persoane sănătoase nu aduce un beneficiu real", a subliniat Mahler. AGERPRES/(A - autor: Roberto Stan, editor: Florin Marin, editor online: Ada Vîlceanu)