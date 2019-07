Masuri disperate ale lui Donald Trump pentru a-si ascunde declaratiile fiscale

Donald Trump 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Donald Trump a angajat o procedura in justitie cu scopul de a impiedica o comisie parlamentara condusa de catre democrati sa obtina declaratiile sale fiscale la New York, unde se afla sediul Trump Organization, conglomeratul din care fac parte activitatile sale imobiliare, relateaza Reuters. Un amendament legislativ adoptat in urma cu doua saptamani de statul New York impune sefului administratiei fiscale sa impartaseasca declaratii de venit si avize de impozitare emise de catre statul anumitor comisii ale Congresului Statelor Unite, in cazul in care acestea le solicita. Donald Trump, despre alegerea lui Boris Johnson: El va fi minunat Insa, intr-un recurs la tribunalul Disctrictului Columbia, avocati ...