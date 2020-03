Masuri drastice in California: 40 de milioane de persoane obligate sa ramana in case

Guvernatorul statului american California a emis un decret prin care le impune celor 40 de milioane de locuitori să rămână la domiciliu ca măsură de precauție în fața pandemiei de coronavirus. Decretul semnat joi, cu efect imediat, de guvernatorul Gavin Newsom marchează cea mai extinsă și restrictivă măsură luată de la izbucnirea crizei Covid-19, care The post Măsuri drastice în California: 40 de milioane de persoane obligate să rămână în case appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.