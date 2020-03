Masuri fara precedent: Republica Moldova isi inchide granitele pentru cetatenii din statele afectate de coronavirus

Coronavirus Republica Moldova. Comisia extraordinara de sanatate din Republica Moldova a anuntat, marti, ca a fost interzis accesul in tara al cetatenilor care vin din zone afectate de coronavirus, inclusiv Italia, Iran, China si Coreea de Sud.

Coronavirus Republica Moldova. Potrivit autoritatilor din Republica Moldova, exceptie fac cei care demonstreaza ca au cetatenia Republicii Moldova.

Printre masurile luate de oficialii moldoveni se numara si interzicerea evenimentelor la care participa multi oameni, conform mediafax.ro.

Ministrul Sanatatii, Viorica Dumbraveanu, a informat ca exista 10 adulti si doi copii suspectati de coronavirus. Toti pacientii se afla la spitalul Toma Ciorba din Chisinau.

Coronavirus Republica Moldova. Ce spune Igor Dodon

„Nu putem permite ca Republica Moldova sa devina zona de tranzit. Daca romanii interzic zborurile spre Romania, ei toti o sa zboare la Chisinau si de aici o sa mearga cu masina”, a declarat presedintele Igor Dodon.

Interdictia a intrat in vigoare marti, la trei zile dupa ce in Republica Moldova a fost raportat primul caz de infectare cu coronavirus.

Coronavirus Republica Moldova. Anuntul a fost facut luni seara de premierul Ion Chicu, care a spus ca Republica Moldova nu poate interzice complet zborurile, dar ca numai cetatenilor moldoveni li se va permite sa se imbarce in avioanele care pleaca spre Republica Moldova din tarile unde a fost depistat noul virus.

Nu este clar deocamdata cum va fi implementata interdictia, in contextul in care in peste 100 de tari si teritorii a fost raportat noul coronavirus, COVID-19, comenteaza Reuters.

Primul caz de coronavirus inregistrat in Republica Moldova

Pe 7 martie 2020, o femeie de 48 de ani, care a calatorit pe ruta Bologna – Chisinau, a devenit primul caz confirmat cu coronavirus in Republica Moldova, relateaza deschide.md.

Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale a informat ca primul caz confirmat de infectare prin Coronavirus de tip nou in Republica Moldova este vorba despre o femeie, revenita sambata din Italia, in varsta de 48 ani.

Coronavirus Republica Moldova. In cazul ei, laboratorul ANSP va efectua o proba suplimentara de reconfirmare, potrivit deschide.md.

Femeia este internata si primeste tratamentul corespunzator. Aceasta sufera de mai multe boli cronice: diabet zaharat, este supraponderala de gradul 2 si are hipertensiune, anunta presa din Republica Moldova.

MSMPS solicita tuturor pasagerilor cursei Air Moldova, 9U 480, Bologna-Chisinau, care a aterizat sambata, la ora 11.29, sa ramana izolati la domiciliu si sa informeze imediat medicul de familie pentru a fi examinati si monitorizati.

