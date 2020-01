Masuri impotriva virusului din China: "Experienta, slava Domnului, din pacate Romania are. Nu reinventam roata"

Oficiali si specialisti in sanatate publica s-au reunit miercuri la Ministerul Sanatatii pentru a stabili un set de masuri si recomandari la nivel national, astfel incat tara noastra sa fie pregatita sa identifice si trateze corespunzator potentialele cazurile de infectie cu virusul gripal care a dus la decesul mai multor persoane in China si s-a raspandit deja si in alte tari, inclusiv in SUA.