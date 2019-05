Masuri luate cu ocazia vizitei Papa Francisc

PAPA google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Comitetul Interministerial pentru Securitate „Vizita Papa Francisc 2019” a adoptat, in colaborare cu reprezentatii autoritatilor locale din Bucuresti, Miercurea Ciuc, Iasi si Blaj, masurile necesare pentru a veni in sprijinul localnicilor si al celor sositi special pentru vizita Suveranului Pontif in Romania. Au fost deja stabilite, organizate si urmeaza a fi operationalizate de catre autoritatile locale, din cele patru orase, punctele de indrumare si informare gestionate de catre voluntarii selectati de reprezentantii Bisericilor, zonele de parcare auto destinate celor veniti special pentru eveniment, rute de acces pentru sosirea si plecarea participantilor la slujbe, dar si o s ...