Masuri pentru noul an scolar: Scoala "in conditii dificile" cu "50% scoala fizica si 50% scoala online"

Vicepremierul Raluca Turcan a anuntat ca autoritatile doresc ca in luna septembrie scoala sa inceapa in conditii normale, fata in fata, dar ca sunt pregatite si masuri pentru "scoala in conditii dificile". Turcan a mentionat ca, indiferent daca scoala va incepe fata in fata, predarea online va trebui sa devina o obisnuinta.