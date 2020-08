Masuri speciale la ceremoniile religioase de Sfanta Maria de la Curtea de Arges: accesul in curte va fi restricionat, racla cu moastele Sfintei Mucenite Filoteia nu va fi scoasa la procesiune

Autoritatile au luat masuri suplimentare la Manastirea Curtea de Arges cu ocazia ceremoniilor care vor avea loc in zilele de 14 si 15 august, pentru a preveni raspandirea coronavirusului. Astfel, racla cu moastele Sfintei Mucenite Filoteia nu va fi scoasa la procesiune, accesul in curte manastirii va fi restrictionat, accesul credinciosilor care au simptome de infectii respiratorii nu va fi permis, obiectele de cult cu care credinciosii intra in contact sunt dezinfectate dupa fiecare utilizare, ...