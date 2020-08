Masuri speciale pentru sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului la Manastirea Nicula. Pelerinii se vor inchina la icoana considerata facatoare de minuni de la distanta de 1,5 metri

Cele doua procesiuni religioase care se organizau, in mod traditional, de sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului, de la Gherla spre Manastirea Nicula din judetul Cluj nu vor avea loc in acest an, autoritatile locale si reprezentantii bisericilor stabilind si alte masuri pentru desfasurarea manifestarilor din 15 august. Astfe, toti participantii vor fi obligati sa poarte masca de protectie, fiind interzise comertul in zona, distribuirea de hrana catre credinciosi. Totodata, pelerinii se vor ...