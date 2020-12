Masurile anti-Covid vor creste cu aproape 1 miliard de dolari costurile organizarii Jocurilor Olimpice de la Tokyo

Comitetul de organizare a Jocurilor Olimpice si Paralimpice de la Tokyo a estimat costul masurilor anti-COVID-19 la aproximativ 100 miliarde yeni japonezi (960 milioane dolari), in plus fata de 200 miliarde yeni (1,9 miliarde dolari) costuri suplimentare estimate in legatura cu amanarea jocurilor, spun surse apropiate situatiei, citate de publicatia The Japan Times.