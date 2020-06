Masurile de relaxare propuse de CNSU dupa 15 iunie: se redeschid mall-urile, gradinitele, cresele si centrele balneare. 20 de persoane la evenimente in spatii inchise

Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a adoptat, joi, hotararea prin care propune Guvernului masurile de relaxare care se aplica incepand din 15 iunie, printre acestea fiind si marirea la sase persoane a grupurilor pentru activitati recreative si sportive in aer liber, la 20 de persoane in cazul evenimentelor private organizate in spatii inchise si la 50 de persoane maximum pentru cele in aer liber.