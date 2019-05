Masurile luate pentru vizita Papei Francisc. Cand se inchid scolile si gradinitele

Papa Francisc 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Scolile si gradinitele din imediata apropiere a traseului pe care va trece suveranul Pontif vor fi inchise joi, 30 mai, iar vineri masura este valabila pentru toate institutiile de invatamant din Capitala. Decizia a fost anuntata la comandamentul pentru organizarea primei vizite a Papei Francisc in Romania. In timpul comandamentului de vineri, a fost luata decizia ca toate scolile si gradinitele din Bucuresti sa fie inchise vineri, 31 mai. Pe 30 mai, in timpul pregatirilor, vor fi inchise partial scolile si gradinitele din Bucuresti. Vorbim despre acele unitatile de invatamant care se afla in apropierea traseului Suveranului Pontif sau la o distanta de 2-3 kilometri. La comandament, s-a discutat si ...