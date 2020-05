Masurile propuse de Guvern dupa 15 mai. Parlamentul le poate aproba, dar și modifica. DOCUMENT INTEGRAL

Guvernul a adoptat, luni, poriectul de lege pentru intrarea României în starea de alertă, după data de 15 mai, când expiră starea de urgenţă. Proiectul trebuie să fie adoptat în Parlament, unde se pot face și modificări pe proiectul de lege. Şeful Cancelariei premierului, Ionel Dancă, a prezentat, luni, după şedinţa de Guvern, măsurile care […] The post Măsurile propuse de Guvern după 15 mai. Parlamentul le poate aproba, dar și modifica. DOCUMENT INTEGRAL appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.