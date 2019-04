Material lemnos, confiscat de politistii ieseni

lemn google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politistii din judetul Iasi continua desfasurarea actiunilor de verificare, prin care incearca sa previna taierile ilegale si transportul ilegal de material lemnos. Astfel, in cursul zilei de marti, un tanar in varsta de 18 ani, din judetul Iasi, a fost oprit de catre un echipaj de politie, fiind depistat ca transporta o cantitate de material lemnos, pentru care nu detinea documente de provenienta. Citeste si: Noi actiuni rutiere la Iasi. Politistii au impartit amenzi "La data de 23 aprilie a anului curent, politistii din cadrul Sectiei nr. 8 Politie Rurala Letcani au oprit, pentru control, în comuna Letcani, un atelaj hipo, condus de un tânar, in varsta de 18 ani, care transporta material lemn ...