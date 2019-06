Materiale rare si extrem de rare care nu se gasesc in Europa zac in pamantul Romaniei. Ministerul Economiei vrea sa redeschida sute de mine inchise dupa ‘89

Mina google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Economiei, Niculae Badalau, a anuntat, miercuri, ca au fost redeschise trei mine in perimetrul Jolotca, din judetul Harghita, oficialul adaugand totodata ca, intr-un an, "vom avea toate minele deschise". Potrivit ministrului, in minele inchise dupa 1989 se regasesc materiale rare si extrem de rare, din care unele nu se gasesc in Europa, care acum sunt intens folosite in industria IT si cea auto, ceea ce ar putea pune Romania pe harta exportatorilor de astfel de elemente chimice. "Nu poti dezvolta o industrie fara resurse. Din fericire pentru noi, Romania are resurse. Vreau sa va anunt in premiera ca am redeschis primele trei mine din cele 530 inchise, la perimetrul minier Jolotca, din j ...