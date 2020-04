Materialele sanitare trimise de Papa Francisc au ajuns in Romania

Cei 15 medici si asistenti romani, care timp de doua saptamani i-au ajutat pe colegii lor de la un spital din Lombardia, Italia la tratarea pacientilor infectati cu noul Coronavirus si-au incheiat misiunea si s-au intors astazi in tara. Va reamintim faptul ca medicii si asistentii au participat in Italia, in perioada 07 – 24 aprilie, la misiunile destinate salvarii persoanelor afectate de noul tip de Coronavirus, alaturi de personalul medical italian. Echipa a fost insotita in aceasta misiune de un reprezentant al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, in calitate de ofiter de legatura, avand misiunea de a facilita, impreuna cu autoritatile din peninsula, integrarea echipei romanesti in sistemul medical italian.

Echipa de medici si asistenti, care in mod voluntar au lucrat in Italia o perioada de 17 zile si prin solidaritate au fost alaturi de cadrele medicale din Italia si de pacientii italieni de acolo, au reusit sa transmita o imagine foarte frumoasa despre Romania, nu numai in Italia, ci la nivel european, Comisia Europeana scriind pe pagina sa oficiala de socializare despre aceasta actiune a romanilor, felicitandu-i.

In avionul cu care acestia au calatorit din Milano spre Bucuresti au fost aduse si materialele donate de Papa Francisc spitalului din Suceava, epicentrul epidemiei de COVID-19 din Romania. In data de 23 aprilie, Papa Francisc a anuntat donarea a cinci ventilatoare pulmonare pentru bolnavii de Covid-19 internati la spitalul din Suceava, cel mai mare focar de infectie cu noul Coronavirus din România, informa Vatican News.

Conform Vaticanului, materialele sanitare au fost procurate prin grija cardinalului Konrad Krajewski, responsabilul cu activitatea caritabilă a Papei. In ciuda dificultatilor de aprovizionare de pe piata medicala internationala, Prelatul a reusit sa colecteze pentru bolnavii din Romania cele cinci ventilatoare pulmonare, doua fiind de ultima generatie. In plus, de la Vatican au mai fost aduse si 200 de combinezoane, 900 de masti FFP2 si 5000 de masti sanitare.

--

Speranta Anghel