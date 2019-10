Matteo va deveni tatic. Iubita lui este insarcinata cu primul copil

Matteo va deveni tatic in lunile ce urmeaza. Iubita artistului este insarcinata in cinci luni si putin a mai ramas pana cand cei doi vor forma o familie.

Matteo si Elena au dus pana acum o relatie discreta, cat mai ferita de lumina reflectoarelor. Si acelasi lucru au incercat sa il aplice si cand au aflat ca vor deveni parinti.

Abia acum, artistul si partenera lui au confirmat vestea pentru revista VIVA!.

„Sunt insarcinata in 25 de saptamani si asteptam cu drag o fetita”, a declarat Elena, pentru VIVA!

Matteo si Elena vor deveni parinti la inceputul anului 2020 si sunt extrem de incantati.

Matteo s-a iubit si cu Delia Matache. Cei doi s-au despartit in 2008

In urma cu mai bine de 10 ani, Matteo avea sa incheie o frumoasa poveste de dragoste pe care a trait-o alaturi de cea mia in voga artista a momentului din Romania.

Delia si Matteo au ramas in relatii de amicitie, chiar si dupa despartire, iar artistul a avut doar vorbe frumoase de spus despre fosta lui iubita.

"Cu Delia am ramas in relatii OK, ne salutam, vorbim cand ne vedem. Nu i-as spune «nu» pentru noi colaborari daca s-ar mai ivi ocazia, cu vointa din ambele parti. Chiar daca eram mai cruduti cand am avut o relatie, am fost destul de maturi incat sa folosim un detergent de calitate, sa se spele tot ce a fost rau. Faptul ca nu am acum o relatie nu are legatura cu nicio fosta iubita, ci doar cu felul meu de a fi", declara Matteo in urma cu ceva timp.

