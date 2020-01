„Matthias et Maxime”, de Xavier Dolan, din 31 ianuarie in cinematografele romanesti - VIDEO

Filmul „Matthias et Maxime”, regizat de Xavier Dolan, va rula din 31 ianuarie în cinematografele româneşti. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Lungmetrajul, al optulea semnat de canadianul Dolan, a avut premiera în competiţia Festivalului de Film de la Cannes din 2019. În centrul poveştii se află doi prieteni din copilărie, Matthias şi Maxime, care se sărută pentru filmările unui scurtmetraj de amatori. În urma acestui sărut aparent inofensiv, vieţile lor sunt date peste cap. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Drama îi are în rolurile principale pe Gabriel D'Almeida Freitas şi Xavier Dolan. „Matthias et Maxime” va fi lansat în România de Voodoo Films pe 31 ianuarie şi va putea fi vizionat în Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Vaslui, Sfântu Gheorghe, Braşov, Târgu Mureş, Sibiu, Timişoara şi Slobozia. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.