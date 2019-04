Mauro Icardi, dat de presa italiana la PSG

Mauro Icardi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Atacantul argentinian Mauro Icardi, de la Internazionale Milano, ar putea ajunge la Paris Saint-Germain, in locul uruguayanului Edinson Cavani, scrie presa italiana. Potrivit sursei citate, Internazionale Milano ar incepe discutiile pentru transferul lui Icardi de la suma de 70 de milioane de euro. Cum ajuta PSG reconstructia catedralei Notre Dame In schimb, Edinson Cavani are cinci ani petrecuti la PSG si, conform declaratiei sale de duminica, nu intentioneaza sa plece curand de la echipa pariziana. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. atacantul mauro icardi ...