Mazare cere incetarea procesului in care e acuzat de luare de mita in baza unei chichite din procedura de extradare

Inalta Curte a decis luni sa trimita o adresa la Ministerul Justitiei pentru a se comunica toata documentatia in cazul extradarii din Madagascar a fostului primar al orasului Constanta, Radu Mazare. Cererea a fost facuta la solicitarea avocatilor fostului edil in dosarul campusului social Henri Coanda, proces in care Radu Mazare este judecat ca ar fi primit mita de la afaceristul Avraham Morgenstern.