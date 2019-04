Mbappe a rabufnit la colegii sai dupa umilinta cu Lille, 5-1: "Niste incepatori fara personalitate"

Mbappe google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); PSG a ratat sansa de a castiga inca de pe acum titlul in Franta, dupa ce a fost invinsa intr-un mod categoric de Lille, cu 5-1. La finalul partidei, Mbappe a fost extrem de dur in declaratii chiar si la adresa colegilor sai. „Am alergat dintr-un careu in altul, dintr-o parte in cealalta. Am controlat in fiecare moment toate situatiile, dar au fost si clipe cand…” „Pana la urma vom fi campioni, dar cand pierzi, trebuie sa o faci intr-un anumit fel. Nu vrei niciodata sa pierzi in felul asta, la 3, 4 5. Nu este normal asa ceva.” „Lille este o echipa buna, o felicit, au fani frumosi, un stadion superb, dar trebuie sa joci cu mai multa personalitate, aici este vina noastra. C ...