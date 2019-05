Mbappe si Griezmann, inclusi in dictionarul Le Robert Illustre

Kylian Mbappe Antoine Griezman google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Internationalii francezi Kylian Mbappe si Antoine Griezmann au fost inclusi in dictionarul Le Robert Illustre 2020, care va aparea pe piata la 16 mai. Jurnalul Le Parisien noteaza insa ca in rubrica dedicata lui Mbappe s-a strecurat o greseala, mentionandu-se ca jucatorul face parte din nationala Frantei din 2018. De fapt, Mbappe a debutat in prima reprezentativa in 2017. Mbappe a rabufnit la colegii sai dupa umilinta cu Lille, 5-1: "Niste incepatori fara personalitate" In ceea ce il priveste pe Griezmann, informatiile sunt corecte si fotbalistul are chiar si o fotografie pe coperta dictionarului. Cei doi li se alatura altor celebritati, ca Michel Platini, Zinedine Zidan ...