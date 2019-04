MDRAP: Agenda Teritoriala 2020 si Agenda Urbana a UE, in atentia expertilor europeni

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) a organizat marţi şi miercuri cea de-a doua reuniune, din mandatul Preşedinţiei României la Consiliul UE, a grupurilor de lucru pentru revizuirea Agendei Teritoriale 2020, respectiv pentru pregătirea tehnică a Agendei Urbane a UE, potrivit agerpres.ro.

Citește și: Victorie pentru Klaus Iohannis! A câștigat războiul cu Ministerul Apărării

Potrivit unui comunicat al MDRAP, grupul de lucru pentru revizuirea Agendei Teritoriale 2020 - TFTAEU (Task Force for the renewal of the Territorial Agenda 2020) a fost constituit în 2018.

"În acord cu priorităţile asumate de către România pe durata Preşedinţiei la Consiliul Uniunii Europene vor fi preluate şi dezvoltate rezultatele mandatelor anterioare, în scopul corelării Agendei Teritoriale 2020 cu alte iniţiative de la nivel european sau internaţional şi al atingerii unei perspective comune asupra domeniului strategic, conţinutului tematic şi mecanismelor de implementare a acesteia", se arată în comunicat.

Citește și: Nimeni nu știa aceste detalii! Cum a câștigat Adelina Pestrițu primii bani și pe ce i-a cheltuit

MDRAP menţionează că, marţi, au fost discutate rezultatele anchetei de opinie realizate de Preşedinţia română a Consiliului UE la nivelul statelor membre şi al instituţiilor europene privind Agenda Teritorială 2020+ şi concluzii ale proiectului ESPON "European Territorial Reference Framework" (ETRF).

Tot marţi a fost dezbătut documentul privind revizuirea Agendei Teritoriale 2020, pe care Preşedinţia României la Consiliul UE îl va înainta spre aprobare directorilor responsabili cu coeziunea teritorială, la reuniunea din 7 mai.

"Acesta reprezintă primul dintre cele 3 blocuri tematice care vor constitui Noua Agendă Teritorială, cuprinzând elemente referitoare la scopul strategic al noului document-cadru de politică publică la nivel european în domeniul coeziunii teritoriale", conform comunicatului.

"Discuţiile din 10 aprilie au avut în vedere rezultatele chestionarului realizat de Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene pe tema implementării Agendei Urbane a Uniunii Europene şi a schimbărilor mecanismelor de guvernanţă pe care aceasta le-a generat la nivelul statelor membre, precum şi pregătirea reuniunii informale a miniştrilor responsabili cu Dezvoltarea Urbană, care va avea loc în perioada 13 - 14 iunie, la Bucureşti", se mai precizează în comunicat.

Citește și: Lovitură pentru toți operatorii de telefonie mobilă! Aceștia sunt trași la răspundere

Una dintre temele reuniunii grupului de lucru a constituit-o dezbaterea proiectului Declaraţiei de la Bucureşti privind continuarea şi implementarea Agendei Urbane a UE.

Secretarul de stat în MDRAP Virgil-Alin Chirilă, în calitate de coordonator al evenimentelor Preşedinţiei României la Consiliul UE la nivel de minister, a subliniat că modelul parteneriatului promovat prin Agenda Urbană a UE reprezintă o oportunitate pentru consolidarea coeziunii Europei prin promovarea colaborării dintre autorităţi locale, guverne naţionale şi instituţii europene.

"Unitatea şi coeziunea sunt premise esenţiale în conturarea viitorului Uniunii Europene şi în consolidarea încrederii cetăţenilor în proiectul european. Avem nevoie de conturarea unor strategii coerente pentru toţi locuitorii Uniunii, iar obiectivul de reducere a decalajelor de dezvoltare între diversele regiuni şi state membre trebuie să rămână primordial", a afirmat Chirilă.

Din cele două grupuri de lucru fac parte experţi din state membre ale Uniunii Europene, precum şi o serie de instituţii europene: Comisia Europeană, Comitetul Regiunilor, ESPON, Consiliul Municipiilor şi Regiunilor şi EUROCITIES.