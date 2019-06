Meci CAPITAL pentru "tricolori", la Oslo, in preliminariile Euro-2020

Romania nationala google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Reprezentativa Romaniei intalneste azi, la Oslo, Norvegia, in al treilea joc al sau din preliminariile Campionatului European 2020, turneu final la care Bucurestiul gazduieste patru partide. Partida incepe la ora 21:45, in Romania, si va fi transmisa in direct la Pro TV si comentata live la Radio Romania Actualitati. Pana acum, tricolorii au pierdut duelul din Suedia, 1-2, si au invins Insulele Feroe, scor 4-1. De partea cealalta, Norvegia a fost invinsa in Spania, 1-2, si a remizat pe teren propriu cu Suedia, 3-3. George Tucudean: Cu Norvegia trebuie sa facem un meci bun din minutul 1 pana in minutul 90 UEFA a delegat o brigada de arbitri din Rusia la partida dintre Norvegia si Romania. La centru ...