Meci caritabil in Constanta. Vor fi restrictionate parcarile din zona (galerie foto)

Sala Sporturilor din Constanța va găzdui miercuri, 11 decembrie, de la ora 18:00, cea de-a treia ediție a Charity Basketball Game, eveniment de amploare organizat de Clubul Sportiv Phoenix Constanța, cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța, Navy League of the United States și Black Sea Area Support Team.Pentru ca meciul caritabil să se desfășoare în condiții optime, miercuri, 11 decembrie, în intervalul orar 06:00 – 22:00, vor fi restricționate pentru circulația autovehiculelor intrările în parcarea Sălii Sporturilor din Constanța, dinspre strada Mircea cel Bătrân, respectiv bulevardul Tomis.De asemenea, în intervalul orar menționat, vor fi restricționate parcările de pe bulevardul Tomis, tronsonul cuprins între străzile Decebal și Ștefan cel Mare.Acțiunea caritabilă din acest an aduce numeroase elemente de noutate, printre care implicarea în joc și a echipelor de baschet ale celor patru licee: Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza”, Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu“ Constanța, Liceul Teoretic „Ovidius” Constanța și Colegiul Național „Mircea cel Bătrân“ Constanța.Patru familii nevoiașe vor primi șansa la o viață mai bună. Constănțenii și nu numai vor putea să se alăture campaniei aducând cadouri constând în jucării, alimente sau orice cred ei de cuviință ca ar putea să ofere un strop de bucurie acolo unde „Moș Crăciun“ nu ajunge niciodată.Sursă foto: Primăria Municipiului Constanța