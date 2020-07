Meci de fotbal amanat, dupa un nou diagnostic de COVID-19 in Liga I

FCSB – CFR Cluj, derby-ul Ligii 1, care trebuia să se dispute în sâmbătă seară, a fost amânat după apariția unui caz de coronavirus în cadrul echipei lui Dan Petrescu. Potrivit informațiilor GSP.ro, confirmate de cei implicați, fotbalistul infectat este Alexandru Păun (25 de ani). Liga Profesionistă de Fotbal a recomandat managementului echipei CFR Cluj […] The post Meci de fotbal amânat, după un nou diagnostic de COVID-19 în Liga I appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.