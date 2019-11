Meci DECISIV in Turneul Campioanelor! Pliskova a prefațat partida cu Halep: 'Va castiga cine are nervii mai tari'

Elina Svitolina este prima jucătoare calificată în semifinalele Turneului Campioanelor din Grupa Mov. Vineri, 1 noiembrie, se va afla și a doua tenismenă care va ajunge în Careul de Ași. Lupta se va da între Simona Halep (28 ani, nr. 5 WTA) și Karolina Pliskova (27 ani, nr. 2 WTA).

Cu doar o zi rămasă până la meciul decisiv, sportiva din Cehia a prefațat partida cu fostul lider mondial.

"Va fi un meci pe care îl va câştiga cine are nervii mai tari! Asta pentru că amândouă ştim că cine pierde, pleacă acasă. Dar suntem obişnuite cu acest lucru. Va fi un meci dificil pentru mine, ea va încerca schimburi cât mai lungi, seamănă la stil cu Elina Svitolina şi chiar dacă am pierdut în faţa ei nu am făcut un meci rău. Svitolina a bătut-o şi pe Simona, aşa că va fi un meci echilibrat.

Am jucat contra ei pe toate suprafeţele, poate mai puţin pe iarbă. Nu cred că va apărea ceva nou, ne ştim bine, ea are jocul ei, eu am stilul meu. Nu va conta suprafaţa de joc, dar pentru că este mai lentă, vom juca mai mult, cu schimburi mai lungi.

Victor Ponta trage cu tunul în Gușă și Hoandră, după închiderea televiziunii Realitatea Tv: 'Realitatea României sufocată de șarlatanii miliardari'

Am văzut meciurile ei, cum construieşte punctele, am învins-o ultima oară la Miami, am încredere în mine", a spus Karolina Pliskova.

Întrebată de finala de la Wimbledon din acest an, câștigată de Simona Halep în fața Serenei Williams, Pliskova a reacționat:

"Nu am văzut finala de la Wimbledon! Nu am avut nicio reacţie după ce a câştigat acolo.Îmi place de ea, dar mi-e indiferent dacă câştigă sau pierde, nu e treaba mea".

Karolina Pliskova a fost învinsă în primul meci de la Turneul Campioanelor, de Elina Svitolina, iar în a doua partidă, cehoaica a profitat de accidentarea Biancăi Andreescu și a "câștigat" meciul datorită abandonului jucătoarei de 19 ani.

De cealaltă parte, Simona Halep a câștigat primul meci, cu Bianca Andreescu, iar miercuri, 30 octombrie, a pierdut în două seturi în fața Elinei Svitolina, scor 5-7, 3-6, iar pentru a se califica în semifinalele competiției trebuie să o învingă pe Karolina Pliskova.

Simona Halep - Karolina Pliskova, partida decisivă pentru calificarea în semifinalele Turneului Campioanelor 2019, va fi vineri, 1 noiembrie, nu înainte de ora 14:00, ora României.