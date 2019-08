Meci FANTASTIC facut de George Puscas ca titular la Reading - VIDEO

George Puscas google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Atacantul George Puscas a marcat doua goluri, duminica, in primele 40 de minute jucate ca titular la echipa Reading. Puscas a marcat in minutul 25, in partida pe care Reading o joaca pe teren propriu, cu Cardiff City, in etapa a III-a a Championship. George Puscas a marcat pentru Reading in Cupa Ligii Angliei El a inscris primul gol al meciului dupa o frumoasa actiune personala, inceputa in propria jumatate de teren, apoi a dublat avantajul, in minutul 40, impingand in poarta o centrare a lui John Swift. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Video PUSCASSS!!! Uit een schijnbaar onmogelijke positie maakt Pu ...