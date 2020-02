Meci tare pe Arena Naționala intre FCSB și Dinamo. Un 1-1 taios la PAUZA (VIDEO)

Dinamo şi rivala FCSB sunt la egalitate, scor 1-1, la pauza derbiului Ligii I, partidă ce contează pentru etapa a XXV-a a Ligii I. Sin (Dinamo) a marcat în minutul 37, iar Tănase a egalat, în minutul 45+9 (p). FCSB evoluează în inferioritate din minutul 44, după eliminarea fundaşului Iulian Cristea.

1-0, min. 37: Sin a marcat din lovitură liberă de la 22 de metri lateral dreapta. Mingea s-a dus la vinclu, pe colţul scurt al porţii apărate de Bălgrădean.

Vezi și: Bătăi în tribunele Arenei Naționale. Fanii lui Dinamo au încercat să intre peste cei de la FCSB

1-1, min. 45+9: Ioan Filip l-a luat în braţe pe Planici în careu la un corner al FCSB, iar Feşnic a dictat lovitură de la 11 metri. Tănase a marcat din penalti, în minutul 45+9.

Slavko Perovici de la Dinamo a fost lovit în faţă de Iulian Cristea de la FCSB, atacantul prăbuşindu-se pe teren, în minutul 44 al derbiului Ligii I.

Jucătorii celor două echipe au făcut semne disperate echipei medicale să intre pe teren. Două ambulanţe au ajuns foarte rapid la mijlocul terenul unde s-a produs accidentarea.

Cu sângele curgându-i din nas, sârbul a părăsit terenul conştient, pe targă, fiind transportat la spital. El a fost înocuit de Daniel Popa.

Shocking injury for Perovic. Two ambulances on the pitch, player taken immediately to the hospital. Dinamo vs FCSB still 1-0. FCSB down to 10 men. pic.twitter.com/02bRGA2qe5