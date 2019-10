Meciul Canada-Namibia a fost amanat, dar jucatorii canadienii i-au ajutat pe locuitorii din Kamaishi dupa trecerea taifunului Hagibis - VIDEO

Meciul Canada - Namibia de la Cupa Mondială de rugby a fost amânat, dar jucătorii canadieni au coborât pe străzile din oraşul Kamaishi pentru a da o mână de ajutor populaţiei după trecerea taifunului Hagibis. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Kamaishi, localitate aflată la 500 de kilometri la nord de Tokyo, a fost afecatată de trecerea taifunului. Jucătorii canadieni au preferat să nu rămână la hotel, ci au decis să iasă pe străzi pentru a ajuta populaţia locală. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Following the cancellation of their match in Kamaishi, @RugbyCanada players headed out to help with recovery efforts, showing the true values of the game. Amazing scenes and brilliant to see from the team. #RWC2019 pic.twitter.com/jdXQlyD2ZM — Rugby World Cup (@rugbyworldcup) October 13, 2019 Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.