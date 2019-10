Meciul de box dintre Viorel Simion și Marco McCullough a fost anulat: Adversarul a disparut inaintea luptei

Boxerul român Viorel Simion trebuia să lupte vineri la Belfast cu irlandezul Marco McCullough pentru titlul de campion european IBF-categoria superpană. ”Bombardierul” a ajuns în Irlanda, a susținut conferința de presă și a trecut cântarul oficial, dar adversarul a dispărut înaintea luptei, anunță MEDIAFAX.

”Ne-au anunțat în ultima clipă că meciul se anulează”, spun siderați reprezentanții boxerului, Sorin Florea și Bogdan Mușat (King Promotion). Viorel Simion (37 de ani) își propusese relansarea carierei, dar va trebui să-și reconsidere pentru o scurtă perioadă obiectivele, până când sunt limpezite detaliile scandalului de la Belfast. În spatele acestui forfait se află luni întregi de pregătire, bani cheltuiți cu sparring partneri aduși din străinătate, dar și o atitudine sfidătoare a organizatorului, Lee Eaton, reprezentantul MTK Global.

”Bombardierul” a ajuns marți în Irlanda, unde miercuri a făcut cântarul premergător celui oficial de joi. ”A trecut cântarul fără probleme. A urmat conferința de presă, unde s-a prezentat singur, fără să ajungă și adversarul său. Acolo am aflat că ar fi o problemă medicală cu irlandezul, relevată de un RMN cerebral. Ne-au aruncat că McCullough ar putea să nu mai boxeze niciodată. Joi a fost cântarul oficial, unde de asemenea Viorel s-a prezentat conform programării. A avut 58,4 kilograme, în limitele impuse. Ulterior am fost informați că meciul s-a anulat și că trebuie să fim răbdători, că poate în 2-3 săptămâni se rezolvă problema medicală, iar meciul se va face. Asemenea bătaie de joc nu am înghițit pe nicăieri pe unde am trecut”, a declarat directorul executiv de la King Promotion, Bogdan Mușat.

Partea română a cerut Comisiei Britanice de Box un punct de vedere oficial pentru a putea face pașii următori. În paralel, au sugerat organizatorului britanic compensarea acestui incident fie financiar, fie prin organizarea unei gale, în care Viorel Simion să boxeze cu Carl Frampton, iar Bogdan Dinu cu Hughie Fury. Ambii boxeri britanici sunt în portofoliul companiei care a organizat gala de la Belfast. ”Dacă nu ne vor oferi compensații, îi vom da în judecată”, au mai punctat reprezentanții lui Viorel Simion.