Meciul HC Dobrogea Sud - Sporting Lisabona, din EHF European League, incheiat la egalitate

Am avut o repriza a doua foarte buna, pe care am castigat-o cu 13-11. Am condus si la 4 goluri, insa Sporting a revenit si a preluat conducerea, dar baietii nostri au avut puterea unei noi reveniri pe final. Am avut momente in care ne-am aparat perfect si sigur putem sa repetam un joc cel putin la fel de bun si in retur. Am aratat ca se poate si ca meritam sa ajungem in grupe. Totul se joaca la Lisabona! Bravo, băieți! Hai, Constanța!, a fost mesajul clubului constănțean.