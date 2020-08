Meciul Ordabasi Simkent – FC Botosani nu se va disputa in Kazahstan, anunța Marius Croitoru

Antrenorul FC Botoşani, Marius Croitoru, a declarat că meciul cu Ordabasî Şimkent din primul tur al Ligii Europa nu se va desfăşura în Kazahstan, deoarece călătoriile în această ţară sunt interzise din cauza pandemiei de coronavirus.

"Singurul impediment este deplasarea, dar din ce am înţeles, noi, ca români, suntem interzişi, suntem pe lista roşie. Atunci intervine acel protocol, dacă vor dori să vină la noi, vor veni la noi, dacă nu, trebuie să fim de acord cu o ţară care ne va fi pusă la dispoziţie de UEFA. UEFA a pus câteva ţări la dispoziţie unde ar putea să fie ambele echipe primite, ceva gen Grecia, Turcia, Ungaria... M-am uitat pe adversar este o echipă bună, a terminat în spatele celor de la Astana şi Kairat, joacă un 3-4-3, cu Mahlangu pe care îl ştie toată lumea, de la Dinamo şi Ludogoreţ. Este o echipă superioară financiar condiţiilor din România. Ca să aduci un jucător de la Ludogoreţ, cred că plafonul salarial este mult mai ridicat decât cel din România. Singurul punct bun este deplasarea, pentru că eu am jucat în Kazahstan şi cunosc fotbalul de acolo. Normal făceam 7-8 ore cu charter. Am înţeles că protocolul de la UEFA ne pune la dispoziţie nişte bani pentru charter, în afara baremului pe care îl asigură echipelor. Sunt optimist, indiferent cu ce echipă cădeam tot optimist rămâneam. Nu mi-e teamă de nicio echipă, merg să câştig", a declarat Croitoru, la DigiSport.

FC Botoşani va evolua, în deplasare, într-o singură manşă, cu Ordobasî Şimkent, în turul I preliminar al Ligii Europa, s-a stabilit, luni, în urma tragerii la sorţi de la Nyon.

Potrivit protocolului sanitar al UEFA, dacă un meci nu se poate juca într-o ţară, partida va avea loc pe teren neutru. Grecia, Cipru, Polonia şi Ungaria au notificat UEFA că pot organiza astfel de partide, dacă restricţiile de călătorie împiedică anumite formaţii să fie gazde, aşa cum s-a stabilit la tragerea la sorţi.