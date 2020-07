Meciul UTA - Petrolul, din play-off-ul Ligii II, va putea fi urmarit pe ecrane uriase in doua locuri din Arad: Clubul asigura gratuit dezinfectant si masca

La mai putin de 48 de ore dupa ce primarul general Gabriela Firea si-a pus in practica ideea ca autobuzele sa circule pe linia de tramvai a aparut o noua problema. S-a lipit mastic pe anvelopele autobuzelor Otokar cumparate in urma cu aproape doi ani de zile din Turcia. In afara de anvelopele autobuzelor, incidentul poate afecta si circulatia tramvaielor.