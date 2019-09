Meciuri in Liga Elitelor pentru juniorii de la Politehncia iasi

meciuri liga elitelor google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In Liga Elitelor U16, Politehnica Iasi intalneste astazi, in deplasare, de la ora 15.00, LPS Suceava, intr-un meci din etapa a 10-a. Maine, alte doua grupe de juniori ale clubului iesean au meciuri programate. Astfel, in Liga Elitelor U19, gruparea ieseasna intalneste in deplasare, de la ora 12.00, pe CSA Steaua Bucuresti. De la ora 14.00, va avea loc duelul acelorasi echipe, insa la nvielul Ligii Elitelor U17. Dubla victorie pentru Politehnica Iasi cu AFC Botosani, in Liga Elitelor Dupa un start ezitant in Liga Elitelor, juniorii Politehnicii Iasi au inceput sa puncteze din ce in ce mai des, weekend-ul precedent aducand o dubla victorie in fata lui AFC Botosani pentru echipele de U17 si U19. E ...