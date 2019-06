Meciurile de la Copa America, transmise de Eurosport

Copa America google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Eurosport transmite in direct si in exclusivitate, intre 14 iunie si 7 iulie, editia cu numarul 46 a Copei America, cea mai importanta competitie de fotbal pentru nationalele de pe continentul sud-american. Brazilia va gazdui turneul la care vor participa zece nationale din America de Sud, alaturi de alte doua reprezentative invitate din confederatia asiatica, Qatar si Japonia. Veste uriasa pentru Mirel Radoi. Ionut Nedelcearu este apt pentru EURO 2019. FRF a anuntat ce se întampla cu Ricardo Grigore Spectatorii vor avea acces la comentariu local, precum si la materiale video digitale pe platformele Eurosport Romania. De asemenea, fanii vor putea urmari meciurile in direct pe Eurosport 1 si pe Eur ...