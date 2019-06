Medaliatii la Europenele de canotaj de la Lucerna, premiati de premierul Viorica Dancila

Canotorii români care au cucerit 6 medalii (1 de aur, 4 de argint şi 1 de bronz) la Europenele de la Lucerna, alături de staff-ul tehnic, au fost felicitaţi şi premiaţi de către premierul Viorica Dăncilă şi ministrul Tineretului şi Sportului, Bogdan Matei, cu prilejul unei festivităţi desfăşurate marţi la Palatul Victoria. Sportivii şi antrenorii lor au fost premiaţi în total cu aproape un milion de lei, medalia de aur fiind recompensată cu 37.000 lei, cea de argint cu 22.000 lei şi cea de bronz cu 15.000 lei. ''Este o bucurie să premiem astăzi, la Palatul Victoria, pe cei mai performanţi sportivi ai canotajului românesc. Alături de dl ministrul Bogdan Matei vreau să vă felicit pentru munca dumneavoastră şi pentru rezultatele obţinute la CE din Elveţia. Aţi reuşit şi de această dată să urcaţi tricolorul românesc pe podiumul european, să faceţi mândră o ţară întreagă şi vă mulţumesc. Reprezentanţi unul dintre sporturile în care ne punem cele mai mari speranţe la Jocurile Olimpice de anul viitor, de la Tokyo. Aveţi susţinerea guvernului, a echipei ministeriale şi a federaţiei. În acest an, am reuşit să dublăm bugetul MTS, iar acest lucru se resimte şi în bugetul FR de Canotaj. Este un semn de apreciere şi de susţinere a activităţii sportive. Dragi sportivi, dincolo de performanţele lăudabile pe care le obţineţi, aveţi şi un important rol social. Dovediţi generaţiei voastre, tinerilor şi copiilor, beneficiile unei vieţi sănătoase şi mai ales faptul că atunci când munceşti cu dăruire şi perseverenţă rezultatele nu întârzie să apară. (...) Starea de sănătate a unei generaţii este în strânsă legătură şi cu practicarea sporturilor de masă şi cu încurajarea vieţii active'', a declarat Viorica Dăncilă. Ministrul Bogdan Matei a declarat la rândul său că speră ca medaliile de la Europenele din Elveţia să fie doar o repetiţie a marilor succese de la JO 2020: ''Vreau să adresez felicitări tuturor sportivilor şi antrenorilor care au obţinut medalii la CE din Elveţia, dar şi tuturor care au stat în spatele acestor performanţe, personal medical şi membri ai staff-ului tehnic. Azi premiem performeri cu o tradiţie frumoasă şi ne putem mândri că o putem avea pe cea mai mare sportivă din istoria acestui sport (Elisabeta Lipă, n. red.). Având în vedere că suntem în an preolimpic, aceste medalii sper să fie doar o repetiţie pentru mari succese la Tokyo 2020. Sunt mulţumit că reuşim să oferim premiile într-un timp atât de scurt de la încheierea competiţiei. Acest lucru nu ar fi fost posibil fără sprijinul guvernului. Sper ca prin exemplul vostru să deveniţi modele pentru următoarele generaţii de campioni''. Iuliana Popa, dublă campioană europeană, mondială şi medaliată cu bronz la JO 2016, în barca de 8+1, a mulţumit în numele sportivilor pentru onoarea de a fi premiaţi la Palatul Victoria: ''Vă mulţumim pentru că ne-aţi primit aici în sediul Guvernului României. Pentru noi acest lucru înseamnă recunoaşterea rezultatelor, înseamnă curaj pentru competiţiile viitoare, dar mai ales sprijin pentru sport în general şi pentru calificarea noastră la JO 2020 de la Tokyo. Rezultatele obţinute la acest campionat european au arătat că suntem o echipă unită, începând cu colegii mei, sportivi, şi continuând cu antrenori, echipa medicală, FR de Canotaj, şi dorim ca din această echipă să face parte toate instituţiile statului care ne susţin în drumul către calificarea la JO''. Singura medalie de aur de la Lucerna a fost câştigată de echipajul feminin de opt plus unu (Cristina-Georgiana Popescu, Amalia Bereş, Mădălina-Gabriela Caşu, Roxana Parascanu, Beatrice-Mădălina Parfenie, Iuliana Popa, Maria-Magdalena Rusu, Roxana-Iuliana Anghel, Daniela Druncea), care şi-a apărat astfel titlul continental. Medaliile de argint au fost câştigate la dublu rame masculin (Ciprian Tudosă şi Marius Cozmiuc), dublu rame feminin (Adriana Ailincăi şi Maria Tivodariu), 4 rame feminin (Ioana Vrînceanu, Viviana Bejinariu, Mădălina Bereş şi Denisa Tîlvescu), dublu vâsle feminin (Ancuţa Nicoleta Bondar şi Simona Radiş), în timp ce bronzul a fost obţinut la dublu vâsle masculin (Marian Florin Enache şi Ionuţ Prundeanu). AGERPRES/(AS/autor: Teodor Ciobanu, editor: Mihai Ţenea, editor online: Andreea Lãzãroiu) Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO