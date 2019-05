Medalie de bronz pentru scrima romaneasca

Ana Maria Popescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Scrimera romana Ana-Maria Popescu a cucerit medalia de bronz la Grand Prix-ul de spada de la Cali (Columbia), dupa ce a fost invinsa in semifinale de chinezoaica Yiwen Sun, cu scorul de 14-13. In finala, Sun a dispus cu 15-13 de italianca Mara Navarria. Cealalta medalie de bronz a revenit estonienei Katrina Lehis, intrecuta cu 15-10 de Navarria in cealalta semifinala. Rezultate foarte bune pentru micii sabreri de la CS Muschetarul din Iasi, la Cupa Prietenia In primul sau meci de pe tabloul principal, campioana olimpica de la Rio a trecut de Nardin Ehab (Egipt) cu 15-4, in saisprezecimile de finala a castigat cu 15-14 in fata americancei Greta Candreva, in optimi s-a impus cu 15-11 in fata frantuzo ...