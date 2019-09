Medalii de aur pentru studentii TUIASI la finala Olimpiadei internationale de matematica organizata de Universitatea Ariel din Israel - FOTO

Imagine din timpul concursului pe echipe google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Doi studenti ai Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iasi (TUIASI) au fost membri in echipa de trei persoane a Romaniei care a participat la finala Olimpiadei internationale de matematica pentru studenti organizata de Universitatea Ariel din Israel - „Super Final Round of Mathematical International Olympiad” in perioada 22 - 24 septembrie 2019. La aceasta etapa au participat castigatorii concursului din mai 2019, in urma caruia s-au calificat 214 studenti de la 64 de universitati din intreaga lume. Echipa Romaniei a fost formata din trei studenti - Cristian Stelian Grecu si Ioan Stanciu, de la Facultatea de Automatica si Calculatoare a TUIASI, si ...