Medalii de aur si argint pentru studentii TUIASI la Olimpiada internationala de matematica, organizata de Universitatea Ariel, din Israel

Studentii Cristian Stelian Grecu si Ioan Stanciu de la Facultatea de Automatica si Calculatoare a Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi" din Iasi (TUIASI) au obtinut o medalie de aur si una de argint la Olimpiada internationala de matematica „International Internet Mathematical Olympiad", organizata de Ariel University din Israel. Rezultatele competitiei care a avut loc pe 16 mai au fost publicate la inceputul acestei saptamani, iar cei doi studenti ieseni au fost printre cei mai buni in conditiile in care au participat 214 tineri de la 64 de universitati din intreaga lume. Trei liceeni romani au obtinut o medalie de aur si una de argint la Olimpiada Geniilor in SUA Olimpiada d ...